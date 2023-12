[Review] Metro PD: Close to You – Een overdaad aan liefde

Weten de detectives je hart te veroveren?

Al jarenlang staat ontwikkelaar Voltage Inc. bekend om de mobiele otome-games. Lees vooral onze special, als je nog niet bekend bent met otome. In de Love 365: Find Your Story-app biedt Voltage Inc. tal van verhalen aan waarbij je moet wachten of betalen om verder te kunnen lezen. Persoonlijk ben ik er nooit zo’n fan geweest, omdat je dan ongemerkt toch meer uitgeeft dan je lief is en ik wil gewoon door kunnen lezen.

Daarom keek ik ook verrast op toen Metro PD: Close to You eindelijk werd aangekondigd voor de Nintendo Switch. Deze had al eerder mijn aandacht getrokken toen het in de app verscheen. De versie voor de Nintendo Switch bundelt de hoofdverhalen tot en met 24 Hours and Counting samen in een uitgave met een prijs van €29,99 in de eShop. Zal het een geslaagde game zijn of hadden ze het beter alleen op de app kunnen laten? Je leest het in onze review.

Van mobiel naar Switch

Het is belangrijk om in het achterhoofd te houden dat het oorspronkelijk een mobiele game was, waarbij je per stukje verhaal betaalde. Al moet ik er wel een kanttekening bij plaatsen. Sommige verhalen zijn namelijk gratis te lezen in Love 365 en ook is er de optie om te wachten tot je het volgende stukje verhaal gratis mag lezen. Daarnaast zijn er regelmatig events om gratis aan muntjes te komen, waardoor het op zich wel te doen is om alles te lezen in Love 365. Het voordeel van de app is dat je alleen hoeft te betalen voor de routes die je wil lezen. De Switch-versie is daarom alleen zinvol als de meeste LIs je interesseren. Persoonlijk vind ik het prettiger op de Switch, omdat je dan ongestoord door kan spelen en van het verhaal kan genieten.

Je merkt daarentegen aan de opzet van de game duidelijk dat het van origine een mobiele game is. Elk verhaal is namelijk opgedeeld in korte stukjes, zogeheten Files. Zo kort dat je een File in maximaal een kwartier wel heb gehad. Dat maakt deze game uitermate geschikt om in korte sessies te spelen, precies zoals het op de mobiel natuurlijk bedoeld is. Echter eindigt bijna elke File wel met een cliffhanger, waardoor je de drang voelt om verder te spelen, of op de mobiel om je principes aan de kant te gooien. Vandaar ook mijn voorkeur voor de Switch-versie.

Jij als detective

Metro PD: Close to You heeft een MC zonder ogen, omdat het de bedoeling is dat je jezelf projecteert in het spel alsof jijzelf de MC bent. Daarom zie je in CGs ook alleen de MC van de achterkant en zijkant en verder helemaal niet. Voor mij was dit de eerste keer dat ik geen duidelijk beeld had van de MC. Wat zeker niet is tegengevallen. Dat komt enerzijds doordat je zelf de naam kiest voor de MC. Op die manier word je gedwongen om een rol aan te nemen en na te denken over hoe jij de MC voor je ziet. Anderzijds helpt het dat de mannen niet naar specifieke kenmerken van de MC refereren. Hierdoor past jouw beeld van de MC altijd in het verhaal.

Het verhaal draait om de MC die overgeplaatst wordt naar 2nd unit van de Metro PD. Ze komt daar terecht in een team vol mannen met wie ze zaken gaat proberen op te lossen. Al snel in het verhaal krijg je de keuze voor welke man je wilt gaan. De Switch-versie bevat als LIs: Hiroshi Kirisawa, Kazusa Hanai, Yutaka Tennoji, Tadanobu Nomura en Masashi Himuro. Persoonlijk voelde ik me onmiddellijk aangetrokken tot Hanai. Hij kwam wat afstandelijk over, maar tegelijkertijd voelde het ook alsof er een diepere laag onder zat.

Daarnaast trok Eiki mijn aandacht, omdat hij de MC gelijk een schattige koosnaam geeft. Echter viel het best tegen toen bleek dat ik hem niet kon kiezen. Om het verdriet te verzachten is er gelukkig genoeg content waar hij af en toe in opduikt.

Vele verhalen

Metro PD: Close to You volgt de MC en haar gekozen man van het moment dat ze elkaar leren kennen tot en met dat ze al in een relatie zitten. Het gaat daarom ook verder dan de meeste otome-games. Je leert hoe ze omgaan met obstakels en soms zelfs een huwelijk of kinderen. Daarbij draait deze game naast de vele romantiek ook zeker om een goed verhaal. Het valt niet te vergelijken met een verhaal als in Collar X Malice, maar het is goed genoeg. Heb je echt de voorkeur voor een goed verhaal met dit thema, dan zou ik Collar X Malice boven Metro PD verkiezen. Dat komt doordat het verhaal in Metro PD veel minder goed wordt uitgewerkt en het toch meer voelt als een bijzaak.

Per LI heb je meerdere verhalen, waarin ze zich steeds verder ontwikkelen. Deze versie gaat tot en met het verhaal 24 Hours and Counting. Dat betekent dat je een hoop content krijgt voor €29,99 en al helemaal als je alle mannen aantrekkelijk vindt. Op dat vlak zit het dus goed en krijg je waar voor je geld. Daarbij bevatten de verhalen keuzemomenten die ervoor zorgen dat je een Normal End of Happy End krijgt. Voor mijn gevoel heb ik bij sommige verhalen alle optie geprobeerd, maar dat Happy End heb ik nog niet behaald. Wie weet in de toekomst dat het nog gaat lukken. Ook met alleen een Normal End is het leuk en romantisch genoeg.

Audiovisueel

Ik ben door de vele otome-games echt verpest als het gaat om voice-acting. Het is iets geworden wat ik gewoon verwacht in een game als dit. Helaas zit er geen voice-acting in Metro PD en moet je het doen met wat achtergrondmuziek. Hoewel muziek op een gegeven moment wat herhalend wordt, past het wel bij de setting. Denk aan spannende muziek wanneer er een achtervolging plaatsvindt, of rustige muziek tijdens een gesprek.

De achtergronden zijn veel gedetailleerder dan ik op voorhand had verwacht. Ze zijn sfeervol en weten de juiste toon te zetten. Toch worden ze naar mijn mening te vaak hergebruikt en had ik er iets meer variatie in willen zien. De personages zijn mooi ontworpen, maar geven ook gelijk een hint weg. In het verhaal met Hanai wist je gelijk wie de dader was, omdat dat een van de weinige personages was met een afbeelding die niet bij de hoofdrollen hoort.

Conclusie

Metro PD: Close to You weet de romantiek met een goed verhaal te combineren. Al is het verhaal wel eerder een bijzaak. Voor wie de meeste of zo niet alle LIs interessant vindt, is deze uitgave een aanrader. Mocht je maar een enkele leuk vinden, dan raad ik je aan om alleen die route in de Love 365: Find Your Story-app op je mobiel aan te schaffen. Al met al een vermakelijke otome-game, maar geen echte hoogvlieger.

+ Romantiek

+ Veel content

+ Aantrekkelijke LIs

+ Mooie art – Geen voice-acting

– Verhaal is een bijzaak

– Achtergronden vallen soms wat in herhaling

.

DN-score: 6,9