Another Code: Recollection pre-order bonus beschikbaar

Nu te bestellen in de My Nintendo Store!

Volgende maand, op 19 januari om precies te zijn, komt Another Code: Recollection uit. En als je deze game voorbestelt in de My Nintendo Store, krijg je daar nu een speciaal notitieblok als pre-order bonus bij. Dat gaat goed van pas komen tijdens het spelen!

Another Code: Recollection is een heruitgave van Another Code: Two Memories voor de DS en Another Code: Journey into Lost Memories voor de Wii. In deze puzzelspellen speel je Ashley, een jong meisje dat de geheimen rondom haar mysterieze ouders probeert te onthullen. Zo krijgt ze in het eerste deel een brief van haar verloren gewaande vader en komt ze terecht op een eiland met een duister verleden. En in het tweede deel probeert ze het verleden van haar moeder te ontrafelen.

Zoals we eerder hebben geschreven, bundelt Another Code: Recollection deze games niet alleen: zo zijn ze ook opgepoetst, voorzien van stemmenwerk en van nieuwe puzzels! Nieuwsgierig naar deze heruitgave? Onderstaande trailer biedt een kijkje. Schaf jij Another Code: Recollection met de pre-order bonus aan, of ga je de oude games nog eens spelen? Laat het ons weten in de comments!