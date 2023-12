Disney Illusion Island krijgt gratis DLC

De “Keeper Up”-update is nu verkrijgbaar!

Afgelopen juli kwam Disney Illusion Island uit voor de Nintendo Switch. En als je denkt dat je nu wel klaar bent met de game, dan komt ontwikkelaar DLALA Studios nu met een verrassing. Eigenaren van de game krijgen namelijk gratis DLC voorgeschoteld in de vorm van de “Keeper Up”-update. Bekijk de trailer hier:

De update richt zich volledig op het spelen van ‘time trials’. De content bevat 12 geremixte levels die je zo snel mogelijk moet zien uit te spelen. En zoals het hoort bij Disney Illusion Island, kan dat natuurlijk ook in multiplayer. Daarnaast noemen onze collega’s van Nintendo-nieuwssite Nintendo Life ook nog wat Quality of Life-verbeteringen. Zoals meer opties voor spelers met een fysieke beperking, nieuwe unlocks in de gallerij en een vernieuwde map.

Toen de game in juli uitkwam, gaf Menno de game een welverdiende 8 in onze review. Vooral de hoeveelheid verzamelobjecten wordt gezien als een groot voordeel. Het ziet er dan ook naar uit dat daar nu nog meer te verzamelen bij is gekomen. Ga jij deze gratis update uitproberen? Laat het weten in de comments.