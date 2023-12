Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes heeft een nieuwe trailer

En gelukkig hoeven we ook niet lang meer te wachten voor het uitkomt!

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes heeft weer een nieuwe trailer! In zes minuten wordt je langs de belangrijkste aspecten van deze game geleid. Deze video geeft een vollediger beeld dan we tot nu toe van deze gecrowdfunde game hadden.

Het verhaal van Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes begon in 2020. In dat jaar voerde ontwikkelaar Rabbit & Bear Studios een succesvolle Kickstartercampagne voor deze JRPG. De game, die een spirituele opvolger van de RPG-serie Suikoden genoemd wordt, heeft wat uitstel gehad. Maar inmiddels is bekend dat je vanaf 23 april op avontuur kan in de fantasierijke wereld Allraan. Het spel belooft zeer uitgebreid te worden, met tal van unieke personages (100!) die je op weg helpen. Waaronder natuurlijk bij de turn-based gevechten die in de game plaatsvinden. Welk van de geïntroduceerde personages is jouw favoriet? Laat het ons weten in de comments!