Feestelijke gratis DLC voor Powerwash Simulator

Help jij de kerstman met deze dringende schoonmaakklus?

Krijg jij ook geen genoeg van Powerwash Simulator? Vandaag hebben Square Enix en FuturLab nieuwe DLC aangekondigd voor de verslavende sim-game, geheel in het teken van de feestdagen. In dit nieuwe level onderwerp je de werkplaats van de kerstman aan een grondige schoonmaakbeurt.

Oké, dit is het verhaal: de elven hebben een ongelukje gehad, en nu zit de hele werkplaats onder de troep. Niemand weet precies wat er gebeurd is, maar één ding is zeker: kerstmis komt eraan en de boel moet zo snel mogelijk worden schoongemaakt. Het is code Rudolf Rood! Daarvoor roept de kerstman natuurlijk professionele hulp in: jij!

Versier je hogedrukspuit met een feestelijke skin en rol die mouwen maar eens op. Die werkplaats moet schoon, zodat de kerstman en zijn elven alle cadeautjes op tijd kunnen inpakken. Wat zij nodig hebben, is een kerstwonder. Benieuwd geworden? Hieronder kun je een korte trailer bekijken:

De Santa’s Workshop DLC is te spelen vanaf 8 januari. Dat voelt misschien een beetje als mosterd na de maaltijd, een kerstuitbreiding ná de kerst, maar kunnen we echt klagen over nieuwe Powerwash Simulator-content? Het is zelfs gratis! Wij kijken in ieder geval uit naar een nieuw level bevredigend schoonmaken.

Het is niet de eerste keer dat de game wordt uitgebreid met gratis content. Zo kun je gratis Tomb Raider- en Midgar-levels downloaden en zijn er een tijdje terug enkele gratis bonuslevels toegevoegd. Ook zijn er inmiddels twee betaalde DLC-pakketten verkrijgbaar: SpongeBob Squarepants en Back to the Future.