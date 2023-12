Hoe zag jouw Nintendo-jaar eruit?

Hoeveel uur heb jij in Tears of the Kingdom zitten?

Het was een mooi jaar voor Nintendo-fans. Met games als Pikmin 4, Super Mario Bros. Wonder en natuurlijk één van de meest epische Zelda-games ooit, zijn we goed verwend.. En zoals inmiddels traditie is geworden aan het eind van het jaar, is het weer mogelijk om te zien hoeveel tijd we in die games hebben gestoken. Log in op de site van Nintendo om te zien hoeveel jij gespeeld hebt het afgelopen jaar:

In 2023 hebben we heldhaftige dingen beleefd in Hyrule, Pikmin geplukt en magische Mario-avonturen gehad… maar hoe was JOUW jaar met de Nintendo Switch?



Bekijk je persoonlijke #NintendoSwitch2023 Jaaroverzicht hier. 👇 https://t.co/DG1BuzyeNp — Nintendo Nederland (@NintendoNL) December 13, 2023

Uiteraard worden cijfers gedeeld op social media, waarbij de meest gespeelde game van Nintendo of America-directeur Doug Bowser misschien wel de meest hilarische is:

No surprises here (😉 kidding… I love all our games)! What's on your Year in Review? https://t.co/3ZDiS1HKWJ#NintendoSwitch2023 pic.twitter.com/6se3e0z4u9 — Doug Bowser (@thetruebowser) December 14, 2023

Alex Olney, videoproducent bij collega Nintendo-nieuwssite Nintendo Life, trapt een open deur in:

Something happened in May pic.twitter.com/U8EOb7ewvv — Alex Olney – @alexolney.co.uk (@Alex_Olney) December 13, 2023

Dat was natuurlijk de release van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Die game heeft dan ook niet voor niets de award voor beste Action-Adventure-game gewonnen bij de Game Awards. Ziet jouw game-jaar er anders uit. Via de hashtag #NintendoSwitch2023 delen Nintendo-fans hun overzicht. Of laat gewoon hier in de comments weten wat jij allemaal hebt gespeeld dit jaar!