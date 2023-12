Piczle Cross: Story of Seasons aangekondigd

Nonogrammen oplossen met een Story of Seasons-sfeertje.

Mogelijk heb je er ooit van gehoord: Piczle. De Piczle-reeks bestaat puzzelspellen voor de Nintendo Switch. Zo zijn eerder Piczle Lines DX en Piczle Cross Adventure verschenen. Zojuist heeft uitgever Rainy Frog bekendgemaakt dat er een nieuw deel komt in de Piczle Cross-serie. Piczle Cross: Story of Seasons combineert nonogrammen met het sfeertje van Story of Seasons. De game wordt op 27 februari 2024 verwacht.

Nonogrammen staan ook wel bekend onder de namen Picross, zoals de gelijknamige gameserie, en Japanse puzzels. Het is de bedoeling dat je aan de hand van de getallen bepaalt welke vakjes gekleurd moeten worden en welke niet. Door specifieke puzzels in Piczle Cross op te lossen speel je informatie vrij over Story of Seasons in de almanak. Daarnaast zijn er vele opties mogelijk om de speelervaring zo prettig mogelijk te maken. En dat alles natuurlijk met een Story of Seasons-sausje.

