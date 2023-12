Volgende week nieuwe stukjes nostalgie in de eShop

Om een nieuwe generatie blij mee te maken of even lekker terug in de tijd te duiken.

Als je in de jaren 90 bent opgegroeid, is de kans groot dat je ooit iets van Humongous Entertainment langs hebt zien komen. Deze ontwikkelaar van educatieve point-and-clickgames voor kinderen heeft namelijk een aantal bekende series op diens naam staan. Denk aan de avonturen van pratende auto Putt-Putt, gewiekste spion Spy Fox, dappere knul Pajama Sam en vriendelijke vis Freddi Fish (met Loebas natuurlijk!). En op 21 december komen van deze laatste series twee delen uit die nog niet op de Switch zijn verschenen! Want hoewel er eerder een Humongous verzamelbundel is uitgekomen, zaten deze games daar niet bij.

Deze ‘nieuwe’ spellen kwamen oorspronkelijk uit in 1999. Hoewel de settingen verschillen, hebben ze de gameplay gemeen. Beide spellen zijn avontuurlijke point-and-clickgames. Dit betekent dat verder komt door puzzels in je omgeving op te lossen. Vaak doe je dit door spullen die je vindt te combineren met andere voorwerpen of obstakels.

Freddi Fish 4: The Case of The Hogfish Rustlers of Briny Gulch

De Freddi Fish-serie bestaat uit spellen gericht op kinderen van ongeveer vier tot zeven jaar. In dit vierde deel speel je als de vrolijke Freddi Fish die samen met vriend Loebas bij haar nicht op bezoek gaat. Daar aangekomen, blijkt echter dat haar hele kudde zwijnvissen gestolen is! Uiteraard draaien Freddi en Loebas hun hand daar niet voor om en gaan zij op zoek naar de kidnappers in dit onderzeese Wilde westen-avontuur.

Deze game is eerder in het Nederlands uitgekomen onder de naam ‘Freddi Fish 4: De Kidnapping in de Zilte Zee’. Helaas voor de jongsten, lijkt het voor nu alsof er alleen een Engelse versie uitkomt. Een beetje hulp is dan wel handig! Voor een indruk van het spel, of een nostalgietrip, kun je onderstaande trailer bekijken.

Pajama Sam 3: You Are What You Eat From Your Head To Your Feet

De games van Pajama Sam zijn bedoeld voor iets oudere kinderen, van ongeveer vijf tot acht. In dit deel speel je als de titulaire Pyjama Sam die onbedoeld betrokken raakt bij een politieke strijd. Die van antropomorfe snacks tegen eveneens levende groenten om precies te zijn. Hoewel Sam eerst stevig in het snoepkamp staat, blijkt eten in dit spel toch iets meer om het lijf te hebben dan alleen suiker.

Deze game is eerder in het Nederlands uitgekomen onder de naam ‘Je Bent Wat Je Eet, ’t Is Maar Dat Je Het Weet’. Maar ook van deze game lijkt alleen een Engelse versie uit te komen. Hieronder vind je de trailer. Wat was jouw favoriete Humongous game? Laat het ons weten in de comments!