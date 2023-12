Winnaars tweede December Prijzenfestival 2023 bekend

Check snel of jij een van de fysieke games hebt gewonnen!

Afgelopen dagen konden jullie allemaal meedoen met onze tweede prijsvraag van het December Prijzenfestival van dit jaar. Dit keer maakte je kans op één van de drie verschillende fysieke games welke we in samenwerking met Plaion mochten verloten. Jullie hebben met z’n alle massaal meegedaan en dus is het tijd om ook de winnaars van de tweede giveaway te onthullen! Hieronder kun je zien of jij één van de gelukkige bent.

Heb jij gewonnen? Stuur dan een e-mail naar info@dailynintendo.nl vanaf het e-mail adres dat bij jouw account hoort met jouw bijbehorende gebruikersnaam én jouw adresgegevens. We streven er altijd naar prijzen binnen 3 weken te versturen. Namens heel Daily Nintendo feliciteren we:

Mato Anomalies Day One Edition + artbooklet – @rupio

Persona 5 Tactica – @maxx

Atelier Ryza 3 – @yoshi072

Veel plezier met jullie prijs! Heb je niets gewonnen? Niet getreurd, de hele maand december staat in het teken van leuke giveaways. Zo maak je momenteel kans op een goodiepakket van Ubisoft!