De Game Awards artwork van Zelda: Tears of the Kingdom is nu een beloning op My Nintendo

Wallpapers van deze prachtige artwork is nu gratis te claimen bij My Nintendo!

Tijdens de Game Awards die vorige week vrijdag plaatsvonden deelde Nintendo deze prachtige artwork voor hun pareltje The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Op de afbeelding zie je hoe Link vlak voor de sky islands staat. De artwork is momenteel gratis en voor niets te claimen als wallpaper op je telefoon of desktop met My Nintendo. In de tweet van Nintendo Nederland hieronder krijg je een goede indruk, hoe deze wallpaper eruit zal komen te zien:

Versier je desktop en smartphone met deze nieuwe artwork van The Legend of #Zelda: #TearsOfTheKingdom.



Claim deze gratis digitale wallpaperset als #MyNintendo-beloningen: https://t.co/GKBchjOwE8 pic.twitter.com/soW0ilQmqh — Nintendo Nederland (@NintendoNL) December 15, 2023

Nintendo was dit jaar goed vertegenwoordigd op de Game Awards. Zo heeft hun Magnum Opus: Tears of the Kingdom de prijs voor ‘beste action adventure game’ gewonnen en sleepte het bedrijf maar liefst vijftien nominaties in de wacht. Waaronder vijf voor The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Naast ‘Best Action/Adventure Game’ was de game ook genomineerd voor ‘Game Direction’, ‘Best Art Direction’, ‘Best Score and Music’ en ‘Game of the Year’. Deze laatste prijs ging naar Balder’s Gate 3. Verder won Nintendo met Super Mario Bros Wonder de prijs voor ‘Best Family Game’ en met Pikmin 4 ‘Best Sim/Strategy Game’. Mocht je de Game Awards nog willen terugkijken dan kan dat hier.

