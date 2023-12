Demo van Another Code: Recollection én nieuwe overzichtstrailer

De ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op.

Nog geen dag geleden schreven we over de Another Code: Recollection pre-order bonus en nu zijn er al een nieuwe trailer én een demoversie uit! De nieuwe video geeft een duidelijker, spoilervrij idee van de verhalen en laat meteen wat extra stukjes gameplay zien. En in de demo kun je deze gameplay natuurlijk zelf ervaren. Zo krijg je een goed idee van wat we op 19 januari kunnen verwachten van dit avontuurlijke puzzelspel.

Another Code: Recollection is een heruitgave van Another Code: Two Memories voor de DS en Another Code: Journey into Lost Memories voor de Wii. In deze puzzelspellen speel je Ashley, een jong meisje dat de geheimen rondom haar mysterieze ouders probeert te onthullen. Ik zou het verhaal hier kort kunnen gaan samenvatten. Maar als je interesse hebt, kun je natuurlijk veel beter de nieuwe trailer kijken en de demo van Another Code: Recollection spelen! Laat je ons in de comments weten wat je ervan vond?

Enthousiast geworden? In de My Nintendo Store kun je het spel voorbestellen met als kers op de taart een notitieboekje. Zo kun je al je vragen en ontdekkingen in stijl bijhouden.