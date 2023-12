Gameplaybeelden free-to-play MMO sim Palia

Benieuwd hoe de game eruit ziet op de Switch?

Palia is sinds gisteren te downloaden voor de Nintendo Switch. In deze free-to-play MMO ontdek je samen het dorpje Kilima, waarin van alles te beleven valt. Voor iedereen die zich afvraagt hoe deze free-to-plat titel zich staande houd op de Switch hebben we goed nieuws, want youtubekanaal Handheld Players heeft een nieuwe video met gameplaybeelden online gezet. De video duurt ongeveer een half uur en laat de proloog en een aantal begin quests zien. De video kun je hieronder bekijken.

Palia is een avonturen-simulatiespel met RPG-elementen waarin je samen spelen met jouw vrienden, of met andere spelers wereldwijd, op avontuur kunt gaan. Samen ontdek je het dorpje Kilima, waar van alles te beleven valt. Zo kun je jouw personage decoreren en jouw huis naar eigen smaak inrichten. Daarbij onderhoud je jouw eigen boerderij, vang je insecten en vissen en maak je nieuwe vriendschappen. Het speelt zich natuurlijk niet alleen maar in een dorp af, want er is namelijk ook een prachtige omgeving buiten het dorp te zien die mysterieuze avonturen met zich meebrengt.