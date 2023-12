Middeleeuwse strategy game Rising Lords onderweg naar de Switch

In januari komt de game uit early access!

Uitgever Deck 13 en ontwikkelaar Agonwood hebben aangekondigd dat Rising Lords ook naar de Switch komt. De game, die momenteel op steam nog in early access te spelen is, viert op 18 januari de release. Hij zal dan ook op de Switch verschijnen. De switch versie zal daarnaast cross-platform multiplayer, een map editor en meer bevatten. De trailer kun je hieronder bekijken.

Rising Lords is een middeleeuwse turn-based strategy game met kaart en bordspel elementen. Het verhaal speelt zich af is het fictieve Northern Island Kingdom of Aubelin. Generaties lang heeft dit land geen koning gehad en werd het losjes geregeerd door een raad. De mensen zijn ongelukkig en de verschillende regionen leven in isolatie van elkaar. In de story campaign volg je het verhaal van Tankred of Tannheim, een jonge jongen die in de voetsporen van zijn vader za moeten treden om dit land te beschermen.

Hef belastingen, verdeel goederen en eten en bepaal waar gebouwd mag worden. Smeed wapens, versterk legers en bouw hevig bewaakte steden. Tover je dorpelingen om in machtige ridders of stuur ze weg om ergens een vergeten oorlog te voeren, het is aan jou. Maar pas op. Zelfs de meest loyale burgers kunnen in opstand komen en een ongelukkige event kaart kan het hele land op zijn kop zetten…