Nintendo Switch Online voegt Pokémon Scarlet en Violet: The Hidden Treasure of Area Zero iconen toe

Een nieuwe golf aan Pokémon iconen is te claimen tot 21 december!

Het tweede deel van de Pokémon Scarlet en Violet DLC: The Hidden Treasure of Area Zero genaamd The Teal Mask is gisteren verschenen voor de Switch. Om die reden kunnen fans nu Switch iconen van deze DLC bemachtigen. De karakters kosten 10 platina punten, de achtergronden en frames zijn elk 5 platina punten. Deze 8 iconen betreffen de tweede golf aan DLC-iconen voor Pokémon Scarlet en Violet. Elke week tot aan 18 januari komen er nieuwe iconen beschikbaar ter gelegenheid van deze DLC.

Welk van deze iconen ga jij claimen? Laat het weten in de reacties!