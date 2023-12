Potion Craft: Alchemist Simulator plotseling verschenen op de Switch

Laat je innerlijke alchemist los!

Ongeveer een jaar geleden werd Potion Craft: Alchemist Simulator aangekondigd voor de Switch. Uitgever tinyBuild gaf toen aan dat de game afgelopen lente naar de Switch zou komen. Die datum haalde het alleen niet en sindsdien zijn er geen updates meer verschenen van deze cozy alchemist shop sim. Tot eerder deze week, toen de game plotseling in de eShop verscheen. Iedereen die geïnteresseerd is in deze titel kan hem nu oppakken voor €17,99 tot 26-12. Daarna is hij €19,99. Een launch trailer is inmiddels ook verschenen, deze kun je hieronder bekijken.

Potion Craft: Alchemist Simulator is een cozy alchemist shp sim met een unieke middeleeuwse artstijl. In de game speel je iemand die rusteloos de wereld doorreist op zoek naar zijn roeping. Op een dag vind je een verlaten huis welke ooit bewoont werd door een alchemist. Al zijn spullen staan er nog, dus besluit je te settelen en de wereld van de alchemie te betreden. Mix verschillende kruiden en oliën terwijl je langzaam maar zeker leert hoe je genezende en oppeppende brouwsels maakt. Je aanwezigheid zorgt vanzelf voor klandizie, en uiteindelijk zullen mensen voor je in de rij staan, elke met hun eigen vreemde vragen. Deze zijn niet altijd recht door zee, en jij zult moeten uitzoeken wat voor smeersel, drankje of ander product hen kan helpen.