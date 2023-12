Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island krijgt nieuwe trailer

Bekijk welke nieuwe gameplay-elementen er zijn onthuld!

Afgelopen oktober werd het nieuwste deel in de Shiren the Wanderer-serie aangekondigd voor het Westen. Eerder was de game al onthuld in Japan. Ook is er al een releasedatum bekend. In Europa kunnen we vanaf 27 februari 2024 aan de slag met deze game. Vandaag heeft Spike Chunsoft een trailer gedeeld waarin wat nieuwe gameplay-elementen onthuld worden. Eerder is dat ook al gebeurd, waarover je hier meer kan lezen.

Deze game is een roguelike RPG waarin dungeoncrawlen een grote rol speelt. Je speelt als de samurai Shiren die met zijn pratende wezel Koppa rondreist. Wanneer Shiren een visioen krijgt van een mysterieus meisje dat gevangen gehouden wordt door een vreselijk monster, besluiten ze haar uiteraard te redden. Maar daarvoor moeten ze wel naar Serpentcoil Island, dat bekend staat als piratenbolwerk!

Hoe lijkt jou deze game? Laat het ons weten in de reacties!