Undertale maker Toby Fox heeft Ed Sheeran’s Pokémon song geremixed voor Scarlet en Violet DLC

Toby Fox maakte ook muziek voor de basis game.

Muziekster Ed Sheeran heeft het nummer Celestial gemaakt voor de originele release van Pokémon Scarlet & Violet. Ter gelegenheid van de DLC: The hidden Treasure of Area Zero, heeft Toby Fox, de maker van de indiehit Undertale uit 2015, een remix van dit populaire nummer gemaakt. De remix is te horen in de aftiteling van de DLC. Hoewel Fox ook betrokken was bij muziekstukken van de basis game van Scarlet en Violet is deze remix volledig aan hem toegeschreven. Je kunt hem hieronder beluisteren.

Ed Sheeran is een levenslange Pokémon fan, dat maakte de zanger bekend toen er in 2022 een muziekvideo verscheen ter gelegenheid van de release van Scarlet en Violet. Voorafgaand aan de Pokémon World Champoinships 2022 deelde hij dat hij tijdens zijn vroege tourdagen soms een nacht vastzat op een treinstation en negen uur lang Pokémon Red speelde op zijn Game Boy Color om de tijd te doden.

