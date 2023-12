Tears of the Kingdom wint Best Game of the Year-award bij Titanium Awards

De nieuwste game in de Zelda-serie haalt twee awards binnen.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, welke dit jaar voor Nintendo’s hybride console verscheen, werd niet alleen lovend door media en gamers ontvangen. De game heeft nu ook de award voor beste game van het jaar gewonnen bij de Titanium Awards op de BIG Conference 2023. Bij deze awards won het nieuwste deel in The Legend of Zelda-serie ook de award voor het beste game design. Hiermee heeft deze Switch-titel twee awards weten binnen te slepen. Eerder dit jaar beoordeelde Jorden de game al met een prachtige 10 als cijfer.

Andere games die in de prijzen vielen waren Alan Awake 2 voor het beste narrative design alsmede Hi-Fi Rush voor beste art direction én beste sound direction. Bij de Titanium Awards werd ook de beste Spaanse onafhankelijke game van 2023 benoemd, die naar The Cosmic Wheel Sisterhood van Deconstructeam ging. Een overzicht van alle winnaars zie je hieronder:

TITANIUM 2023 AWARDS