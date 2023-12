Choo-Choo Charles stoomt naar de Switch

Wie wint deze strijd? Jij of een bloeddorstige locomotief?

Het is alweer een jaar geleden dat het horrorfenomeen Choo-Choo Charles uitkwam. Deze indiegame van Two Star Games wist tot de verbeelding te spreken. Het zou niet moeten werken, maar dat deed het wel. Nu, een jaar later, kunnen Nintendo-fans zich in hun handjes wrijven: de volgende halte van deze moordlustige locomotief is de Switch.

Afgaande op een vermelding in de Nintendo eShop is de titel komend jaar te spelen. Volgens Nintendo Everything zelfs al vanaf 18 januari, dus dat is al vrij snel. Wie op zoek is naar een unieke horrorervaring die niet te veel tijd in beslag neemt, moet deze titel zeker overwegen. Choo-Choo Charles is tot dusver positief ontvangen.

De game in een notendop: jij wordt de nieuwe machinist van een bescheiden locomotiefje en moet diverse missies uitvoeren voor de lokale bewoners. Je trouwe treintje kan natuurlijk niet van de rails afwijken, dus het is aan jou om alert te blijven terwijl je door de wereld navigeert. Blijf waakzaam, want Charles kan op ieder moment op de loer liggen. Gelukkig ben je niet geheel kansloos, want gaandeweg bouw je dat leuke locomotiefje om tot een tot de tanden bewapend voertuig waarmee jij de moordlustige Charles het hoofd kunt bieden. Het einddoel? Choo-Choo Charles voor eens en voor altijd verslaan.

Bekijk hieronder de trailer:

De game zal digitaal verkrijgbaar zijn voor € 19,99.