Jirard the Completionist wordt verwijderd uit Sea of Stars

Jirard the Constructionist is na de volgende patch verdwenen.

Het is geen geheim dat Jirard “the Completionist” Khalil een geliefde Youtuber is. Dat was ook de reden waarom Sea of Stars-ontwikkelaar Sabotage Studio hem in de game heeft geplaatst. Maar gezien de recente controverse rondom Khalil zijn stichting The Open Hand Foundation, heeft de ontwikkelaar nu besloten hem te verwijderen uit de game.

Due to ongoing developments around the Open Hand Foundation, "Jirard the Constructionist" will be replaced in a new Sea of Stars patch. 🌊 …Looks like the one thing he couldn't complete was donating charity money in time. pic.twitter.com/EZTnAXL5c1 — RPGFan (dot com) (@rpgfancom) December 16, 2023

Voor wie niet op de hoogte is: The Open Hand Foundation zet zich in tegen dementie. Maar toen Youtuber Karl Jobst aangaf dat de stichting de opgehaalde $600.000 nooit heeft geschonken, kwam Khalil in een kwaad daglicht te staan. Gezien de situatie heeft Sabotage nu besloten Jirard the Constructionist uit hun game te patchen.

Hoewel het niet aan ons is om te oordelen, is het wel onze prioriteit om een positieve en optimistische plek te creëren die past bij onze bedoelingen, zij het creatief of op andere wijze. Sabotage Studio

Inmiddels heeft Khalil via een uitgebreide video wel zijn statement gegeven. Het geld staat inmiddels op de juiste bankrekening, maar hij betreurt zijn lange radiostilte. Het was helaas nodig om al het bewijsmateriaal te verzamelen om de beschuldigingen tegen te gaan, aldus Khalil. Maar voor Sabotage komt die boodschap te laat.

Hey everyone. I know you all have had questions. I want to assure you all that the funds we have raised together through IndieLand and The Open Hand Foundation are safe, accounted for, and have been donated. $600k went to a leading charity that specializes in FTD, and was… pic.twitter.com/GQjhptwxsA — Jirard The Completionist (@Completionist) December 9, 2023

Kijk jij vanaf nu anders naar Sea of Stars. De retro-rpg heeft er een succesvolle launch op zitten. Heb jij de game al gespeeld? Laat het weten in de comments.