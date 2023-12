[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 51

Elke week zetten we de releases voor je op een rijtje!

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Wall World

Prijs in de Nintendo eShop: €9,99 – 19 december 2023

Wall World is een mining rogue-lite met tower defense elementen. Wall World speelt zich af in een wereld die op het eerste gezicht lijkt te bestaan uit één lange enorme muur. Verken deze mysterieuze wereld in je gigantische robotspin, welke makkelijk de muur kan beklimmen. Ontdek vreemde en exotische biomen en vind punten om te graven en kostbare materialen te vinden. Verbeter je uitrusting en de spin, want gevaarlijke monsters liggen op de loer. Weet jij de geheimen van deze vreemde wereld bloot te leggen?

TEVI

Prijs in de Nintendo eShop: €32,99 – 21 december 2023

TEVI is een bullet hell metroidvania waarin je een episch avontuur beleeft met protagonist Tevi. Hack, slash, dash en combo je een weg door een enorme en gevaarlijke wereld. Ontdek geheimen, pas je build aan en ga op de vuist met vele bossbattles, welke allemaal hun eigen unieke manier van aanvallen hebben. Bezoek prachtige plekken en ontmoet een hele cast aan unieke personages.

Tanuki Sunset

Prijs in de Nintendo eShop: €15,99 – 24 december 2023

Tanuki Sunset is een longboarding skate game, welke een beetje de retro-vibe van de jaren 80/90 probeert neer te zetten. Maak kennis met Tanuki, een wilde wasbeer uit Sunset Island die van longboarden houdt. Hij mag dan een gewone wasbeer zijn, maar hij is een wasbeer met een droom – op de voorkant komen te staan van FISH, het belangrijkste tijdschrift over lonboarden ter wereld!

Leer rijden op een longboard en drift langs adembenemende bergketens, slinger door drukke steden en board over de stranden van Sunset Island. Leer Tanuki legendarische tricks, van het springen van schansen tot achterwaarts longboarden. Ontwijk auto’s, trucks en plotseling scherpe bochten. Weet jij aan de top uit te komen?

Wat verder verschijnt in de week van 18 tot en met 24 december:

18 december: Fireball Wizard

18 december: XIIZEAL

20 december: The Rumble Fish+

20 december: Ravva and the Phantom Library

21 december: The Curse of Kudan

21 december: Pajama Sam 3: You are what You Eat

21 december: Freddi Fish 4: The Case of the Hogfish Rustlers of Briny Gulch

21 december: Backroom: Constuctions

21 december: Raccoo Venture

21 december: My lovely Dog Adventure

21 december: Aery Calm Mind 4

21 december: Cape’s Escape Game 6th Room

21 december: The Artist Colors

21 december: Western Slot Machine

22 december: ONE.

22 december: Urban Flow: X-Mas Edition

22 december: Moorhuhn Invasion- Crazy Chicken Invasion

22 december: Moto Rush GT – Elite Edition

22 december: Synthetic Lover

24 december: Cute CrittersPet Kitty

24 december: Party Friends

24 december: Truckzilla – Monster Truck Mega Ramp

