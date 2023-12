Vroege beelden van Super Mario 64 tonen multiplayer

Luigi duikt op in een gameplay demonstratie op Space World 1995

Op Twitter/X zijn er vroege beelden opgedoken van Super Mario 64. De beelden zijn afkomstige van een gameplay demonstratie op het evenement Space World in 1995. De Twitteraar Marionova64 heeft de onderstaande tweet gedeeld met een clipje van slechts enkele seconden:

We finally have a glimpse of what the early multiplayer mode for Super Mario 64 looked like! This is also the first time we have seen Luigi's SM64 model outside of the Nintendo Leaks! Take a look! pic.twitter.com/Ev3R7NDBtp — Marionova (@Marionova64) December 15, 2023

In dit korte fragment zien we hoe Super Mario 64 gespeeld wordt op oude beeldbuis televisies. Wanneer je goed kijkt zie je dat er naast Mario een groen karaktermodel van Luigi aankomt zweven in de game. Hier krijgen we dus een glimp te zien van de multiplayer die de game uiteindelijk nooit heeft gekregen. Het clipje is afkomstige van een Japans verslag over Space World in 1995. In de hele video is Luigi vanaf minuut 13:21 te zien.

Uit eerdere data lekken uit 2020 bleek al dat Nintendo ooit van plan was om Luigi speelbaar te maken in Super Mario 64. Niet veel later hebben fans deze gelekte bestanden gebruikt om Luigi”s karaktermodel te herstellen en speelbaar te maken in de game. Luigi werd uiteindelijk ruim 8 jaar na de originele release van Super Mario 64 pas speelbaar in een DS remake van de game uit 2004. In deze remake zat tevens ook een vorm van multiplayer middels diverse minigames.

