Expeditions: A MudRunner Game krijgt releasedatum + nieuwe trailer

In maart kunnen we met deze titel aan de slag!

Tijdens Gamescom 2023 werd Expeditions: A MudRunner Game aangekondigd. De game is een spin-off van populaire driving sim MudRunner, waarbij de nadruk op de verkenning en upgrades ligt. Uitgever Focus Entertainment en ontwikkelaar Saber Interactive hebben de releasedatum van de game vrijgegeven. Op 5 maart verschijnt de game op verschillende platformen, waaronder de Switch. Een nieuwe trailer is ook verschenen. Deze kun je hieronder bekijken.

In Expeditions: A MudRunners Game draait het allemaal om wetenschappelijk onderzoek. Je trekt op onderzoek uit in de natuur, waarbij je je zult moeten aanpassen op de natuur. Verken de prachtige wildernis, van uitgerekte woestijnen en dichtbegroeide bossen tot de steilste bergen. Leid het onderzoeksteam waarbij je een groot aantal all-terrain vehicles door verraderlijke gebieden navigeert. Gebruik geavanceerde technologie en gereedschappen om de grootste uitdagingen aan te gaan, bouw en breid je onderzoek basis uit en rust je voertuigen uit met gadgets om je leven makkelijker te maken. Huur de beste wetenschappers in om je kennis over de natuur te vergroten, waarbij je nieuwe mogelijkheden ontdekt om weer op avontuur te gaan.