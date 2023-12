Iron Bundle in Tera Raid Battle-event in Pokémon Scarlet & Violet

Walking Wake en Iron Leaves keren binnenkort terug!

Het event rond Dialga en Palkia in Pokémon Scarlet en Violet is nog in volle gang. Toch is er alweer een nieuw evenement aangekondigd. Binnenkort krijgen spelers de kans om tegen Iron Bundle te vechten in 7-star Tera Raid Battle-event. Tijdens dit event zal de Pokémon een Ice-Tera Type hebben en een prachtige Mightiest Mark. Iron Bundle is eenmaal per savefile te vangen. Het event vindt van 22 december 2023 om 01:00 tot 24 december 2023 om 00:59 uur plaats.

Je kan de Raids op de map herkennen aan hun speciale aura. Om toegang te krijgen tot deze events moet je wel het nieuwste Poké News ophalen. Daarvoor moet je in de game met internet verbinden. Voor de 7-star Raids moet je het verhaal en post game uitgespeeld hebben om überhaupt Black Crystals te kunnen vinden. Wel kan je via andermans Raid meedoen.

Het volgende Mass Outbreak-event staat in het teken van Delibird. Van 22 december 2022 om 01:00 uur tot 26 december 2023 om 00:59 uur zal dit evenement gaande zijn.

Daarnaast keren Walking Wake en Iron Leaves terug in de 5-star Tera Raid Battles. Dit vindt van 25 december 2023 om 01:00 uur tot 8 januari 2024 00:59 uur plaats. Mocht je ze in het vorige event al gevangen hebben, dan kan je ze niet opnieuw vangen.

