Terra Nil is vanaf nu te spelen op de Nintendo Switch

Bekijk hier de releasetrailer van het spel!

Precies een week geleden kondigden ontwikkelaar Free Lives en uitgever Devolver Digital aan dat Terra Nil naar Nintendo’s hybride console zou komen. Inmiddels is de dag van release aangebroken en daarom is er zojuist een releasetrailer op het officiële YouTube-kanaal van Nintendo of America verschenen. Omdat de game nu ook in de Nintendo eShop te vinden is, weten we nu ook wat deze titel gaat kosten en hoeveel ruimte je nodig moet hebben op jouw console. Terra Nil gaat normaal gesproken voor een bedrag van €24,99 over de digitale toonbank, maar tot 1 januari 2024 krijg je 20% korting op jouw aankoop. Daarbij heb je 848 megabyte aan vrije opslagruimte nodig om het spel te downloaden.

Terra Nil is een strategiespel waarin je de taak krijgt om een levenloos landschap om te toveren tot een levendig ecosysteem. Dit doe je door een geavanceerde ecotechnologie te gebruiken, waarmee je de grond kunt zuiveren. Vervolgens kun je dan moerassen, stranden en regenwouden aanleggen. Ook is het belangrijk om alles te recyclen, want op deze manier kun je alles zo efficiënt mogelijk achterlaten voor de nieuwe dierenbewoners. Gaat het jou lukken om alles zo goed mogelijk te plannen en een prachtig ecologisch landschap te creëren?

Ben je benieuwd geworden naar Terra Nil? Neem dan vooral een kijkje naar onderstaande releasetrailer!

Ren jij meteen naar jouw Switch om de eShop te openen en Terra Nil aan te schaffen? Laat het ons dat weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!