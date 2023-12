Jubilee verschijnt begin februari op de Nintendo Switch

Zal de Switch-versie ook een fysieke release krijgen?

Vandaag kwam Red Art Games met het nieuws naar buiten dat Switch-bezitters begin volgend jaar aan de slag kunnen gaan met Jubilee. Vanaf vrijdag 9 februari kunnen we namelijk al aan de slag met dit spel. De game gaat, als het zover is, voor een bedrag van €9,99 over de digitale toonbank. Zoals in de video onderaan dit artikel te zien is, krijgt de PS5-versie in ieder geval een fysieke release. Of dat ook voor de Switch-versie geldt, blijft vooralsnog onduidelijk.

Jubilee is een platformspel waarin precisie centraal staat. In deze game kruip je in de huid van een personage die haar schuld niet terug betaald heeft. Dit is dan ook precies de reden dat ze is opgesloten, maar daar gaat verandering in komen. Zonder power-ups of wat dan ook probeer je namelijk te ontsnappen, wat je doet door te springen en te draaien. Daarbij zijn er meerdere routes in de levels te vinden en kun je onderweg edelstenen verzamelen en dieren redden. Gaat het jou lukken om te ontsnappen of zul je voor altijd gevangen blijven?