[Review] Xuan Yuan Sword: Mists Beyond the Mountains

Duik in de geschiedenis met dit stukje geschiedenis!

De omvangrijke Xuan Yuan Sword-serie draait al een tijdje mee: sinds 1990 om precies te zijn. Maar vrees niet als je er nog nooit van had gehoord. Deze franchise van Taiwanese ontwikkelaar Softstar Entertainment is namelijk vooral gericht op de Chinese markt. In 2016 kwam deel zes uit met voor het eerst een Engelse vertaling. En nadat ook deel zeven voor het Engelssprekende publiek uitkwam, besloot Softstar het over een andere boeg te gooien. Xuan Yuan Sword: Mists Beyond the Mountains is namelijk een Engelse port van het derde deel uit de serie. En deze keer ook voor de Switch! Heeft dit spel de tand des tijds doorstaan?

Avontuur met geschiedkundige roots

Mists Beyond the Mountains is de derde Xuan Yuan Sword, maar het is niet nodig de eerste delen gespeeld te hebben. Het speelt zich af in de 8ste eeuw. Je stapt in de schoenen van de Frankische ridder Septem, die door zijn aanvoerder op een belangrijke missie is gestuurd. Hij moet op zoek naar oude, geheime kennis die zou onthullen hoe je elke oorlog wint. Dat is nogal een uitdaging, vooral in een wereld die bezaaid is met wezens uit Chinese en Westerse mythologie!

Maar de reis verloopt niet soepeltjes. Wanneer Septem in Venetië een schip zoekt dat hem naar het Midden-Oosten kan brengen, blijken alle Oosterse (koop)mensen te zijn vastgezet. En dat door niemand minder dan zijn rivaal Miles. Miles werkt als ridder voor een militante tak van het Christendom die als doel heeft alle heidenen ‘uit te roeien’. Iedereen die niet aan hun kant staat, is automatisch tegen hen. En dat heeft een desastreuze impact op Venetië en de omgeving.

Gelukkig weet Septem de dood van de gevangenen te voorkomen, maar niet alleen. Hij krijgt namelijk hulp uit onverwachte hoek. Hulp van de duivel welteverstaan! Deze stuurt de demon Nicole naar Septem in de hoop hem te overtuigen zich bij Satans leger aan te sluiten. De rechterhand van Satan worden slaat Septem resoluut af, maar Nicole blijft hem wel bijstaan bij zijn zoektocht. Net als een aantal mensen (en meer bovennatuurlijke wezens) dat zich later bij hen aansluit. En dat is nodig, want Miles (en Satan) geven zich niet snel gewonnen!

FUSION!!!

Mists Beyond the Mountain is een actie-RPG. Je zoekt steden, kerkers en landschappen af naar aanwijzingen die Septem dichter bij zijn doel brengen. Door de talloze gevechten die Septem en co. te wachten staan, worden hij en zijn teamgenoten steeds sterker. Hierdoor verbeteren je vaardigheden en leer je nieuwe aanvallen. Daarbij hebben Septem en zijn vrienden niet alleen de keuze uit verschillende wapens, maar ook magische aanvallen en zelfs monsters! Monsters inderdaad, want wat dit spel uniek maakt, is Septems ‘Monster Fusion Vessel’.

Wanneer Septem tegen mythologische wezens vecht, kan hij deze (met een beetje geluk) temmen. Dit betekent dat de monsters nu onder jouw bevel staan. Je kan monsters toevoegen aan je wapenuitrusting om je vaardigheden een bonus te geven, ze oproepen in gevechten als back-up of ze met elkaar combineren tot nieuwe monsters of voorwerpen.

Maar Mists Beyond the Mountain biedt meer dan alleen gevechten. Zoals het een RPG betaamt, kom je overal mensen tegen die ook wel een beetje hulp kunnen gebruiken. Het ene moment zoek je een reiziger met vertraging om hem te vertellen dat een familielid zich zorgen maakt. Het andere moment krijg je een ingewikkeld rekenraadsel over de verdeling van een erfenis. En uiteraard zijn er ook nog plekken met verborgen schatten te ontdekken waar je wat beter voor moet zoeken.

Het laatste oordeel

Om eerlijk te zijn, vind ik het erg lastig een cijfer te geven aan dit spel. Heb ik me vermaakt? Ja. Maar dit spel is duidelijk een product van zijn tijd (1999) en daarnaast ook niet fantastisch geport. Zo is de Engelse vertaling op zijn zachtst gezegd niet geweldig. En dan heb ik het niet alleen over de spelfouten: sommige zinnen voelen verwrongen aan. Hierdoor krijg je bijvoorbeeld emotionele situaties waar personages door hun taalgebruik opeens heel laconiek of sarcastisch overkomen. De krachtbalans tussen jijzelf en je vijanden is ook niet overal even goed. Zo wals je op het begin met één klap over alle vijanden heen, maar kunnen bazen opeens buitenproportioneel sterk zijn.

Dat de graphics inmiddels verouderd zijn vond ik geen probleem. Dit is immers geen remake en de stijl van het spel heeft een eigen charme. Maar sommige technische aspecten hadden overduidelijk beter gemoeten: tekstvakken waren soms slecht leesbaar en sommige geluidseffecten bijna storend slecht. Vooral dat laatste viel me op omdat ik de soundtrack van de game verder helemaal top vond. Die klonk dan wel weer opgepoetst.

Maar ondanks de gebrekkige vertaling, de matige balans en soms slecht leesbare tekst, heb ik me prima vermaakt. Je krijgt het gevoel dat je een stukje geschiedenis speelt en het ietwat chaotische verhaal wist mijn aandacht vast te houden. Door de gameplay-elementen die de monsters toevoegen, was er ook op speelgebied genoeg te doen. En dat alles begeleid door catchy muziek. Als je weet waar je aan begint, kan Mists Beyond the Mountains het begin zijn van een interessant retro-avontuur.

+ Stukje gamegeschiedenis met interessante mechanieken

+ Mooie soundtrack

– Ondermaatse vertaling en soms slecht leesbare teksten

– Gevechten zijn vaak niet goed gebalanceerd

DN-score: 6,0