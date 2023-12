Releasedatum bekend voor The Cub

Verken een Aarde die door de mensheid is verwoest en achtergelaten.

Binnenkort is de Switch weer een 2D-platformer rijker. De releasedatum voor The Cub is namelijk bekendgemaakt door Untold Tales en Demagog Studio. Hoewel de game ruim anderhalf jaar geleden werd aangekondigd – maart 2022 – is een releasedatum lang uitgebleven, maar daar is nu verandering in gekomen. The Cub zal vanaf 19 januari 2024 te spelen zijn.

Voor wie even een opfrisser nodig heeft: na een grote ecologische ramp is de rijke elite naar Mars vertrokken. De rest werd achtergelaten op aarde en komt onvermijdelijk om. Jij speelt als een overgebleven kind dat immuun blijkt voor het verderf op aarde. Op den duur keren de mensen van Mars terug op een verkenningsmissie, en zodra ze een mensenkind zien komen ze achter je aan. Jouw taak? Ontsnappen. Bloedstollende achtervolgingen worden afgewisseld met het verkennen van oude ruïnes en het oplossen breinbrekende puzzels. Gaandeweg kom je erachter wat er met de mensheid is gebeurd.

Deze game grijpt terug naar de oude platformers van Sega, maar geeft er een moderne twist aan. Heb je vroeger ook games als Aladdin, The Lion King en Jungle Book gespeeld? Dan zal de gameplay je ongetwijfeld bekend voorkomen. Met een combinatie van mooie artstyle en een meeslepende soundtrack ziet de game er veelbelovend uit. Bekijk hieronder de trailer voor een eerste indruk: