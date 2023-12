[Review] DYSCHRONIA: Chronos Alternate – Definitive Edition – Van VR naar Switch

Lees hier in onze review wat we van deze detectivegame vinden!

In eerste instantie verscheen DYSCHRONIA: Chronos Alternate als een VR-game voor de PlayStation VR2 en Meta Quest 2. Dat werd goed ontvangen, omdat er nog niet veel andere detectivespellen waren. Afgelopen 21 november kwam de game uit voor de Nintendo Switch, maar dan zonder het VR-gedeelte. Of beter gezegd, omgezet van VR-game naar een plat spel. Nog steeds is de game in first-person perspectief, alleen mis je de immersie van het in een VR-game zitten. Of het geslaagd is op de Nintendo Switch? Dat lees je in onze review.

De overstap

Hoewel ik al eerder van de game had gehoord toen het nog alleen een VR-game was, had ik nooit verwacht dat deze de overstap zou maken naar de Switch. Want ja, hoe zorg je voor de immersie en hoe zet je de besturing over? Je kan je wel voorstellen dat ik nogal nieuwsgierig was hoe de Switch-versie zou uitpakken. Gelijk bij het opstarten van DYSCHRONIA: Chronos Alternate – Definitive Edition merk je dat het oorspronkelijk een VR-game was. De besturing werkt via beide sticks, wat in het begin best onhandig werkt. Het kost best wat gewenning om het onder de knie te krijgen zodat de camera doet wat je wilt dat het doet.

Op momenten voelt DYSCHRONIA als een loopsimulator. Het is veel lopen, van punt naar punt, en dan wat kleine dingetjes onderzoeken. In eerste instantie was ik bang de weg kwijt te raken, omdat de wereld best overweldigend aanvoelde. Gelukkig ebde dat gevoel snel weg en had ik door hoe ik alles kon bereiken. Het is namelijk nuttig om soms van het gebaande pad af te wijken en je eigen intuïtie te volgen. Onderweg kom je regelmatig laadschermen tegen. Dat werd af en toe redelijk irritant, omdat het vrij snel achter elkaar optreedt als je kamer in- of uitgaat.

Een haast onbewoonbare wereld

Het verhaal speelt zich af in Astrum Close; het enige gedeelte wat nog leefbaar is op de wereld en waar er amper een misdaad gepleegd wordt. De mensen wonen onder een koepel, maar er lijkt wat te gaan gebeuren. Het leven zal namelijk over zeven dagen onmogelijk worden op deze plek.

Het spel speelt in first-person perspectief en plaatst je in de rol van Special Supervisor Hal Scion. Hij is een zogeheten “variant” en heeft de gave om het verleden te herschrijven via Memory Dive. Via Memory Dive leer je steeds meer over de mensen en de wereld om je heen. Zelf ben je namelijk een aantal jaren geleden jouw geheugen verloren door een experiment. Een experiment dat uitgevoerd werd door Professor Rumford. Echter is Professor Rumford vermoord en moet jij zijn moord oplossen. Wat natuurlijk als gevolg heeft dat je zelf ook het verleden zal moeten ontrafelen.

Het onderzoeken doe je door voorwerpen te onderzoeken, mensen te ondervragen en door de wereld rond te lopen. Ik had er af en toe moeite mee om het juiste voorwerp te selecteren vanwege de besturing. Desondanks voelde het onderzoeken prettig en maakte Memory Die het net wat interessanter. Hal kan tijdens Memory Dive soms wat veranderen in het verleden wat gevolgen heeft voor het heden. Daardoor ontstaan er nieuwe kansen om te onderzoeken.

Naast het onderzoeken zijn er ook nog een soort side-quests. Mensen raken regelmatig emotioneel van slag en jij moet ze dan stabiliseren. Dat doe je middels een simpele minigame waarvoor je in ruil weer informatie ontvangt over de wereld. Het is optioneel, maar ik vond het de moeite waard.

Pracht en praal?

DYSCHRONIA: Chronos Alternate – Definitive Edition bestaat uit drie episodes, die samen een interessant verhaal vormen. Je voelt hoe het verhaal in de eerste episode wordt opgebouwd en vervolgt in episode twee. De finale is de kers op de taart. In elk geval voor mij als liefhebster van dit genre. Het verhaal is sterk geschreven en wist me van begin tot eind te boeien. Alleen Lily kon ik wel achter het behang plakken, omdat ze mij al vanaf de eerste kennismaking op mijn zenuwen werkte.

Hoewel de wereld er naar mijn mening mooi uitziet, is het toch vrij simpel en kaal. De muren en gebouwen zijn vrij eenvoudig en generiek. De detaillering mist op dat vlak. En toch heb ik me er geen moment aan gestoord. Door het anime-sfeertje voelde het als thuiskomen en kon ik me vanaf moment één verliezen in de wereld. Wat daarbij hielp is de voice-acting. De personages zijn namelijk zowel in het Japans als Engels ingesproken. Dat geldt niet voor elke tekst, maar wel voor alle teksten die belangrijk zijn voor het verhaal. De muziek kon mij absoluut bekoren. De omgevingsgeluiden daarentegen vond ik niet bestaand. Op dat vlak leek het soms een lege stad, terwijl er genoeg gaande was.

Conclusie

DYSCHRONIA: Chronos Alternate – Definitive Edition is geslaagd in de niet-VR-vorm. Het verhaal is boeiend en blijft intrigeren. Helaas zijn de laadschermen vaak voorkomend en is de besturing niet top. Je moet daarnaast heel veel lopen, wat gewoon niet boeiend is. Het onderzoeken daarentegen is vermakelijk en de voice-acting trekt je helemaal in de game. Al met al een aanrader voor de fans van detectivegames, maar wees je ervan bewust dat het oorspronkelijk een VR-game was.

+ Spannend verhaal

+ Onderzoeken is vermakelijk

+ Voice-acting

+ Ziet er mooi uit, al is er weinig detaillering – Vaak laadschermen

– Besturing niet top

– Heel veel lopen

.

DN-score: 7,5