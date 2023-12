Visual novel Mediterranea Inferno komt naar de Switch

Een confronterende vriendentrip waar jij de planning bepaalt.

Visual novel Mediterranea Inferno zal vanaf 5 maart in de eShop beschikbaar zijn. Dit interactieve verhaal is afkomstig van de Italiaanse studio/uitgever Santa Ragione, die zich al eerder op de kaart zette met het bijzondere ‘Milky Way Prince’.

In deze game volg je drie vrienden die met elkaar naar Italië reizen. Met deze trip hopen ze hun vriendschap nieuw leven in te blazen na de isolatie als gevolg van de pandemie. Het is aan jou om te kiezen hoe ze hun vakantie invullen, met alle gevolgen van dien … Want iedereen lijkt diens eigen geheimen, obsessies en angsten te hebben. En wanneer deze aan het licht komen, kan dat zware confrontaties opleveren.

Onderstaande trailer geeft een sfeerimpressie van het spel. Het belooft een trippy game te worden die zware, duistere thema’s niet schuwt. Ben jij nieuwsgierig naar deze game, of houd je het liever bij iets vrolijkers? Laat het ons weten in de comments!