El Shaddai Remaster krijgt releasedatum

Op de 13e verjaardag van de game komt de remaster uit voor de Switch.

Het is alweer een tijdje geleden, maar in april vorig jaar werd er een Switch-release aangekondigd voor El Shaddai: Ascension of the Metatron HD Remaster. Tot op dat moment was de game wel al op Steam te spelen. Op 28 april – de elfde verjaardag van de game – werd er meer informatie aangekondigd, maar een releasedatum bleef uit. De kogel is echter door de kerk: vandaag liet Rainy Frog weten dat de remaster op 28 april 2024 zal uitkomen. Een mooie manier om je dertiende verjaardag te vieren, toch?

El Shaddai, wat was dat ook alweer voor een game? Hier even een korte opfrisser. Je speelt een third-person action-adventure game die zich kenmerkt door unieke visuals en een vloeiende mix tussen 2D- en 3D-gameplay. Het gaat hier om een remaster van het origineel, dat uit 2011 komt, dus we kunnen nu genieten van deze kleurrijke artstyle in het kwadraat. El Shaddai blinkt bovendien uit door zijn eenvoud. Je kunt immers maar vier acties doen: springen, slaan, blokkeren en wapens stelen. Je duikt dus heel gemakkelijk in de game. Krijg je de mechanics beter onder de knie, dan haal je er een zeer indrukwekkende game-ervaring uit. Hint: timing is cruciaal.

Nieuwsgierig geworden? Bekijk hieronder een nieuwe releasetrailer:

De game komt in Japan zowel fysiek als digitaal uit. Echte fans kunnen een fysieke Deluxe Edition kopen met een speciale cd, inclusief script.