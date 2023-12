F-Zero 99 komt met tijdelijk winterthema

De Vorst-Knight-Cup vervangt tijdelijk de normale Knight-Cup.

Ben jij ook zo’n fan van F-Zero99? De battle-royale-variant op de SNES-klassieker F-Zero blijkt een populaire game. Dat zal vooral komen omdat de game gratis is te spelen voor iedereen met een NSO-abonnement. Maar ondanks dat de game gratis is, geeft Nintendo de game ook nog gratis content.

Het is koud in #FZERO99! Speel de tijdelijke Vorst-Knight-cup tot 17 januari om 1:59 uur en race onder barre omstandigheden door sneeuw en ijs!



Leden van #NintendoSwitchOnline kunnen nu gratis spelen: https://t.co/kZIOJnQYKm pic.twitter.com/KdkU2xMO3i — Nintendo Nederland (@NintendoNL) December 20, 2023

Vanaf nu tot en met 17 januari 1:59 uur kunnen spelers hun lol op met de Vorst-Knight-Cup (Frozen Knight League). Zoals de naam al een beetje doet vermoeden, gaat het gewoon om de Knight League zoals we die kennen, maar dan in een winters thema. Om deze reden vervangt de Vorst-Knight-League ook de normale Knight League totdat het evenement voorbij is.

Daarnaast heeft Nintendo nog wat extra customization-opties toegevoegd die spelers tijdens het evenement kunnen vrijspelen, en zijn er wat bugs platgestampt. Je vindt alle veranderingen op de support-pagina van Nintendo.

Speel jij F-Zero 99 veel? Of ga je de game weer opstarten om het winterse thema te bekijken. Laat het weten in de comments!