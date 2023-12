Winnaars derde December Prijzenfestival 2023 bekend

Heb jij één van de twee Ubisoft goodie pakketten gewonnen? Je leest het hier!

Afgelopen paar dagen konden jullie allemaal meedoen met alweer onze derde prijsvraag van het December Prijzenfestival van dit jaar. Uiteraard hebben jullie ook deze keer weer flink meegedaan, want er stond dan ook een geweldige prijs op het spel! Zonder er teveel omheen te draaien is het nu eindelijk tijd om de twee winnaars van de Ubisoft goodie pakketten bekend te maken. Hieronder kun je zien of jij één van de gelukkige bent.

Heb jij gewonnen? Stuur dan een e-mail naar info@dailynintendo.nl vanaf het e-mail adres dat bij jouw account hoort met jouw bijbehorende gebruikersnaam én jouw adresgegevens. We streven er altijd naar prijzen binnen 3 weken te versturen.

Heb je dit keer niet gewonnen? Wees dan vooral niet getreurd. December staat bij ons namelijk in het teken van DN’s December Prijzenfestival! Dat betekent dat wij deze maand vele prijzen weggeven en momenteel loopt er al een andere prijsvraag. Tot en met 25 december kun je namelijk meedoen om mega vette Nintendo-merchandise te winnen! Doe je nog niet mee? Aarzel dan niet en klik hier om kans te maken op deze geweldige prijs.