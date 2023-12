Cricket Through the Ages komt in 2024 naar de Switch

Speel cricket door alle tijdperken van de mensheid.

Cricket Through the Ages is een mobile game die je met slechts 1 knop speelt. Vandaag is middels een trailer aangekondigd dat de game ergens begin 2024 ook op de Switch verschijnt. Een exacte releasedatum weten we op dit moment echter nog niet. De trailer is onder dit artikel te bekijken.

In Cricket Through the Ages speel je het spelletje cricket terwijl je ondertussen wordt meegenomen door de hele geschiedenis van de mens en de sport. Tussen de potjes door veranderd het tijdperk, die de gameplay constant op de schop neemt. Je speelt de game met slechts 1 knop, waarbij voorwerpen gooien of hiermee slaan steeds worden afgewisseld. De game is zowel solo speelbaar als in multiplayer tegen een vriend of vriendin. Je hebt keuze uit zes verschillende spel modi.