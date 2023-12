Eerste namen Heroes Made in Asia zijn bekend

De aankomende editie zal 24 en 25 februari plaatsvinden in de Evenementenhal Gorinchem.

Begin volgend jaar is het weer tijd voor een nieuwe editie van Heroes Made in Asia. Op 24 en 25 februari zal deze plaats gaan vinden in de Evenementenhal Gorinchem. Inmiddels heeft de organisatie de eerste namen onthuld van twee manga artiesten die aanwezig zullen zijn op het jaarlijks terugkerende Aziatische popcultuur evenement Heroes Made in Asia.

De allereerste twee artiesten voor de aankomende editie op 24 en 25 februari zijn bekend. De Spaanse illustrator Laia López komt naar Gorinchem om fans te ontmoeten. Lopez heeft met haar karakteristieke tekenstijl een enorme following opgebouwd. Naast de kunstwerken die ze deelt met haar 1,3 miljoen Instagram volgers brengt de Spaanse ook eigen comics uit, genaamd Strawberry Moon (2019) en Blue Moon (2020).

Ook schuift de award-winnende vertaler en schrijver Zack Davisson aan. De Amerikaanse Davisson is vooral bekend van zijn werk als vertaler voor comics als Marvel Comics’ Demon Days, Go Nagai’s Devilman en Cutie Honey. Davisson heeft met zijn enorme kennis van Japanse folklore meerdere boeken geschreven en colleges gegeven aan diverse universiteiten, waaronder Duke University. Daarnaast heeft hij bijgedragen aan folklore tentoonstellingen over de hele wereld, waaronder het Wereldmuseum in Rotterdam.

Verder zal het event weer geheel in het teken staan van de Aziatische popcultuur. Denk bijvoorbeeld aan anime, cosplay of eet je buik rond met Aziatisch streetfood. Net als de voorgaande edities zijn er een hoop activiteiten gepland en ook de gaming toernooien maken weer hun opwachting! Wil jij daar ook bij zjn? Aanstaande vrijdag gaan de reguliere tickets in de verkoop. Liefhebbers van het evenement kunnen op 22 december om 12 uur terecht in de online ticketshop van Heroes Made in Asia voor toegangskaarten.