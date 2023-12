Epiloog voor Pokémon Scarlet & Violet – The Hidden Treasure of Area Zero aangekondigd

Vanaf 11 januari beschikbaar!

Vorige week kwam eindelijk het tweede en daarmee laatste deel van The Hidden Treasure of Area Zero uit. The Hidden Treasure of Area Zero is de DLC voor Pokémon Scarlet en Violet die bestaat uit The Teal Mask en The Indigo Disk. Nu is bekendgemaakt dat dat nog niet alles is. Middels een trailer op YouTube weten we nu dat er nog een epiloog gaat komen. Deze zal op donderdag 11 januari 2024 om 15:00 uur beschikbaar worden.

Om de epiloog te kunnen spelen zal je aan meerdere eisen moeten voldoen. Zo moet je een bepaald postgame evenement hebben voltooid in Scarlet of Violet en de hoofdverhalen van The Teal Mask en The Indigo Disk hebben voltooid. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, dan heb je nog even de tijd om voor de release van de epiloog dat gedaan te hebben.

