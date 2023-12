Gerucht: Illumination wil een Nintendo Universum

Is het Nintendo Universum een stap dichterbij gekomen?

Studio Illumination heeft volgens geruchten een verzoek gedaan om te werken aan meerdere spinoffs van Nintendo franchises met als hoogtepunt een ‘Avengers’-achtige climax. Wat denken jullie van zo’n Nintendo Universum?

Super Smash Avengers Ultimate

Volgens de bron zijn er plannen bij de filmstudio van Illumination om meerdere spinoffs te maken van bekende Nintendo-games. Denk bijvoorbeeld aan films van Pikmin, Donkey Kong of Splatoon. Echter gaat het gerucht nog verder en stelt dat er zelfs nagedacht wordt over een grote climaxfilm, vergelijkbaar met bijvoorbeeld Marvel. Hier komen veel superhelden samen in de Avengers-films. Illumination denkt zelf aan een Super Smash Bros-film, waarbij ook alle Nintendo-personages samenkomen om de strijd aan te gaan tegen? De witte hand? Gigabowser?

Op dit moment is er echter een live-action film in de maak van The Legend of Zelda. Deze wordt deels door Nintendo zelf geproduceerd in samenwerking met Sony Pictures. Een andere filmstudio dus. De toekomst zal moeten uitwijzen of dit een Nintendo Universum in de weg zal zitten. Wellicht kan Illumination ook aan de slag met The Legend of Zelda in geanimeerde vorm. Al spoken dan wel meteen onderstaande beelden door mijn hoofd.