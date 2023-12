Outward: Definitive Edition aangekondigd voor Switch

Bevat naast de game ook twee DLC-pakketten.

Plaion heeft via een persbericht aangekondigd dat de epische RPG Outward naar de Nintendo Switch komt. Outward: Definitive Edition zal naast de game ook nog twee DLC-pakketten bevatten: Three Brothers en The Soroboreans. Bij de aankondiging is ook een handjevol screenshots vrijgegeven waarop de Switch-versie te zien is:

Outworld is een Fantasy-RPG die is ontwikkeld door Nine Dots Studio. Het is een epische titel met een grote open wereld, waardoor Nine Dots-CEO Guillaume Boucher-Vidal dacht dat de port onmogelijk leek. Maar volgens hem heeft Sneaky Box, de organisatie die verantwoordelijk is voor de port, iets moois neergezet.

Het was altijd al een droom van ons om Outward op de Nintendo Switch te krijgen. Maar eerlijk gezegd twijfelde ik of een Switch-versie wel mogelijk zou zijn […] Sneaky Box heeft echt een konijn uit de hoed getoverd met deze port. Guillaume Boucher-Vidal, CEO en creative director van Nine Dots Studio

Hoewel er nog geen officiële datum is vrijgegeven, staat de game gepland voor een release in 2024. Dan kunnen Nintendo-fans aan de slag met de game én twee DLC-pakketten die extra kerkers en wat verbeteringen aan de game bevatten.

