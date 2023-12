South Park: Snow Day! komt op 26 maart naar de Switch

Ook komt er een special edition met een opmerkelijk voorwerp...

Game-uitgever THQ Nordic heeft vandaag meer bekendgemaakt over South Park: Snow Day!. Zo weten we nu dat de game uitkomt op 26 maart. Hiernaast hebben ze ook de collector’s edition van de game onthuld. Deze collector’s edition bevat een set South Park Tarot kaarten, een beanie, een South Park sneeuwbol, de soundtrack van de game en (je leest het goed) een speciale South Park wc-papier houder. Hieronder zie je een afbeelding van de collector’s edition.

South Park: Snow Day wordt een co-op multiplayer-game met 3D-graphics. De game is gemaakt door South Park Digital Studios die voorheen South Park: The Stick of Truth en South Park: The Fractured But Whole hebben gemaakt. De game draait uiteraard weer om Cartman en zijn vrienden, die vieren dat ze een dag niet naar school hoeven vanwege een sneeuwstorm. Het spel is online speelbaar met maximaal 3 vrienden tegelijk. Hiernaast kun je de game echter ook alleen spelen. Je wordt dan geplaatst met drie willekeurige andere spelers. In de game vecht je met diverse krankzinnige slag- en schiet wapens tegen allerlei vijandige facties. In het spel pak je deze unieke wapens op en gebruik je vernietigende speciale vaardigheden, die je later kunt upgraden. Bekijk de trailer hieronder: