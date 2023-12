Super Mario Run krijgt een Super Mario Bros. Wonder update

De Wonder Flowers maken een opwachting in Super Mario Run!

Wellicht herinner je, je de mobile game Super Mario Run nog wel. Deze populaire mobile game van Nintendo verscheen in 2016 en was qua graphics gebaseerd op de New Super Mario Bros games. Nu Super Mario Bros. Wonder uit is vond Nintendo het tijd om deze oude koe weer is uit de sloot te halen en te voorzien van een nieuwe content update. De update is middels een YouTube short aangekondigd die je hieronder kunt bekijken. De update voegt een evenement toe, waarin de populaire Wonder Flowers een opwachting maken. De Wonder Flowers zijn tussen nu en 14 maart te vinden in de Toad Rally modus.

In de Toad Rally modus vul je een meter met het verzamelen van munten. Wanneer deze vol verschijnt de Wonder Flower, die alle munten in gouden Goomba’s veranderd. De Goomba’s kun je verslaan door ze simpelweg aan te raken. Voor het uitschakelen van 50 gouden Goomba’s krijg je een stempel op je stempelkaart. Wanneer je 20 stempels hebt verzameld wordt je beloond met speciale items, zoals een gouden Goomba standbeeld.

Trek jij je virtuele hardloopschoenen weer aan voor deze nieuwe content update van Super Mario Run? Laat het ons weten in de reacties!