Blasphemous 2 krijgt collector’s edition

En er zit vanalles en nog wat bij...

Fans van Blasphemous, opgelet! Het is je vast niet ontgaan dat dit jaar het langverwachte vervolg van deze metroidvania-game is uitgekomen: Blasphemous 2. Hierin keren we terug naar de mistroostige wereld van Cvstodia en spelen we door een verhaal waar de religieuze elementen van afdruipen. Het is een game waar je echt je tanden in kunt zetten, want gemakkelijk is het zeker niet.

Hoewel er naast een digitale versie ook al een fysieke versie verkrijgbaar was, gaan de uitgevers – Selecta Games – nu een stapje verder. Er is namelijk een uitgebreide collector’s edition aangekondigd, en die komt ook naar de Nintendo Switch! Wanneer hij precies uitkomt, is nog niet bekend, maar wel weten we dat we deze editie begin 2024 kunnen verwachten. Hieronder is een overzicht te zien van wat er allemaal is inbegrepen:

Ziet er niet verkeerd uit, toch? Zoals je ziet, zit er redelijk wat bij. Zo zien we cd’s met gamemuziek, een gameguide en een boek met illustraties. Uiteraard krijg je er ook een certificaat bij, want we hebben het hier wel over een limited edition. Hoeveel hij gaat kosten, is nog even afwachten. Het staat echter buiten kijf dat dit een exemplaar is dat een echte Blasphemous-fan graag in zijn kast zou willen hebben staan. Heb je de game nog niet gekocht of wil je gewoon jouw gamecollectie uitbreiden, dan is deze collector’s edition zeker iets om in de gaten te houden.

We hebben trouwens ook een review geschreven over Blasphemous 2. Deze kun je hier lezen.