[December Prijzenfestival #4] Maak kans op mega vette Nintendo-merchandise!

Van Zelda, tot Pikmin én Mario!

De maand december is in volle gang en op Daily Nintendo gaan we in volle vaart verder met onze volgende giveaway! Voor deze prijsvraag mogen wij in samenwerking met Nintendo Nederland verschillende toffe items verloten! We hebben enkele mooie prijzen samengesteld en hieronder zie je direct waar je kans op maakt als je meedoet aan deze nieuwe prijsvraag!

1x een hoogwaardige The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom-backpack

1x een Tears of the Kingdom Hoodie en T-shirt. Beiden maat S.

1x een goedgevulde Pikmin 4-goodiebag met o.a. een Pikmin-badlaken

1x een Super Mario Bros. Wonder diorama + figurine

Wat moet je doen om kans te maken op een van deze toffe prijzen? Geef antwoord op de volgende vraag: Wat is jouw favoriete first-party Nintendo Switch-release van dit jaar en waarom? Onder first-party verstaan we spellen die Nintendo zelf uitbrengt. Denk aan bijvoorbeeld Super Mario Bros. Wonder.

Om te kunnen reageren heb je echter wel een account nodig op onze website. Heb je deze nog niet? Maak ‘m dan hier gratis en gemakkelijk aan! Meedoen kan tot en met 25 december aanstaande.

