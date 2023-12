FrostyFest vindt half januari plaats in Splatoon 3

Van 13 januari tot 15 januari!

Eind november werd FrostyFest aangekondigd voor Splatoon 3. Dit Splatfest hult Splatoon 3 geheel in winterse sferen. Zojuist heeft Nintendo Nederland middels een bericht op X meer informatie bekendgemaakt. De vraag die centraal staat tijdens FrostyFest is: Met wie breng je graag de feestdagen door? Je hebt de keuze tussen Team Vrienden, Team Familie en Team Mezelf. Vanaf 5 januari kan je op het plein in de stad in Splatoon 3 jouw keuze maken.

Het Splatfest zelf vindt van zaterdag 13 januari 2024 om 01:00 uur tot maandag 15 januari 2024 om 00:59 uur plaats. Daarbij zal de stad geheel in winterse sferen zijn en kan je al eerder gratis kleding bemachtigen via een nieuwsbericht op de Nintendo Switch.

Voor welk team ga jij kiezen?