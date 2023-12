[Review] Pokémon Scarlet & Violet: The Indigo Disk – De beste Pokémon DLC tot nu toe

De tweede DLC voor Pokémon Scarlet & Violet is verschenen. Benieuwd of de pass een last minute kerstcadeau waard is?

Ondertussen is het alweer een week geleden dat de tweede wave aan DLC voor Scarlet en Violet, The Indigo Disk, verscheen en wij hebben in die tijd de DLC uitgebreid getest. Eerder kon je al onze review van het eerste deel lezen. Net zoals met de eerste DLC, The Teal Mask, ga ik deze DLC niet te hard afrekenen op performance. Als je de game dusdanig hebt gespeeld dat je de DLC overweegt betekent dat dat je er namelijk niet al te veel om geeft. Volgend jaar verschijnt er nog een epiloog en dan zullen wij onze eindbeoordeling geven.

Verder gaan waar je bent gebleven

In The Indigo Disk ga je als speler vrolijk door op waar je bent gebleven na The Teal Mask en het hoofdspel. Voor deze DLC moet je dus ook beiden hebben doorgespeeld voor je het kunt spelen. Je wordt uitgenodigd als uitwisselingsstudent om naar de Blueberry Academy in Unova te komen. Hier kom je weer in contact met Carmine en een flink veranderde Kieran. Na een korte introductie word je toegevoegd aan de BB League en krijg je de opdracht om het op te nemen tegen de Elite Four van de school. Ieder ook weer met een eigen trial die je eerst moet voltooien.

Dit is afgezien van de nieuwe Pokémon om te verzamelen het grootste gedeelte van de DLC. Naarmate je deze trials allemaal hebt afgerond en je tweede Champion titel te pakken hebt, komt pas het gedeelte wat in alle artwork geteased is. Ik wil hier niet te veel over kwijt in verband met spoilers, maar het gaf mij weer wat meer vragen over bepaalde aspecten van Area Zero en nam niet de tijd om hier op in te gaan. Het is jammer dat dit gedeelte redelijk gehaast aanvoelde. Desalniettemin brengt deze DLC over het algemeen een bevredigend einde aan de verhaallijnen.

Uitdaging

Pokémon games worden al langer beschuldigd van te makkelijk te zijn. Dat is iets waar The Indigo Disk niet goed van beschuldigd kan worden. Niet alleen zijn alle wilde Pokémon erg sterk in dit nieuwe gebied, ook zijn de trainers zonder goede matchup een flinke uitdaging. Natuurlijk kun je met level 100 perfecte IV Pokémon er doorheen denderen, maar wat is daar nu leuk aan. Als je normaal speelt, zul je zeker een leuke uitdaging krijgen tijdens het verkennen van het Terarium.

Als een soort extra uitdaging heb je de Blueberry Quests (BBQ’s). Deze kleine missies zijn geen echte uitdaging, maar het voltooien geven je punten die je kunt uitgeven aan nieuwe toevoegingen. Zoals manieren om je Poké Ball te gooien, meer Pokémon tegen te komen en meer. Ook krijg je bij genoeg voltooide missies op het einde de mogelijkheid om legendarische Pokémon te bevechten en vangen. Het is een leuke kleine toevoeging, maar had iets meer variatie mogen hebben. Door samen te spelen komt er wel meer vaart en variatie, maar dat is dus niet voor iedereen goed mogelijk.

Look mom, I’m a Rayquaza

Deze DLC brengt verschillende nieuwe features naar de spellen toe. Zoals een item machine waar je items kunt maken, Koraidon/Miraidon die leert te vliegen, en een nieuwe Tera-type voor je Pokémon. Echter er is er één waar ik wat speciale aandacht aan wil geven. Dit is de Synchro Machine. Hiermee kun je op bijna ieder moment de eerste Pokémon in je team besturen. Je kunt hiermee rondlopen door het Terarium (helaas niet er buiten) en door middel van auto battle andere Pokémon bevechten. Let hier wel bij op want shiny Pokémon kunnen verslagen worden. Het is bovendien dusdanig goed uitgewerkt dat vliegende Pokémon over water heen kunnen, maar andere Pokémon niet. Water Pokémon kunnen zwemmen en zo voort. Ook ligt de snelheid van de voortbeweging aan je Pokémon.

Zelf vond ik dit één van de leukste toevoegingen. Zeker met vliegende Pokémon als Rayquaza. Als je van een hoog punt begint met deze Pokémon zul je langzaam naar beneden glijden. Vliegende Pokémon met poten kun je ook ieder moment tussen vliegend en lopend wisselen. Ik hoop dat dit een feature is die wat verder wordt uitgewerkt.

Performance blijft dramatisch

Ik ben één van de laatsten die klaagt over performance en hoewel ik het echt naar mijn zin heb met Pokémon moet ik het toch weer noemen. Hoewel op sommige momenten het beter lijkt te gaan, zijn er andere momenten juist het tegenovergestelde geweest voor mij. Zeker in de Polar en Savanna gebieden had ik last van haperingen. Nu een jaar na de originele release had ik wel wat verbeteringen verwacht. Zo blijven scènes voor mij ook kort een witte rand tonen.

Conclusie

Deze DLC is een uitstekende uitbreiding voor Pokémon Scarlet & Violet. Het weet met een nieuwe verhaallijn elementen uit het hoofdspel met de eerste DLC goed te combineren en bovendien ook een goede uitdaging te geven. Het Terarium is leuk om te verkennen en de nieuwe features zoals de Synchro Machine zijn een uitstekende toevoeging. Grinden voor BBQ’s wordt wel redelijk saai, maar verder heb ik op de DLC weinig aanmerkingen afgezien van de nog steeds bar slechte performance.

+ Uitdagende gameplay

+ Goede verhaallijn

+ Nieuwe features zijn goed uitgewerkt

+ Veel speeltijd

. – BBQ punten sparen gaat traag (zeker alleen)

– Performance blijft een drama

– Terapagos verhaal had wat uitgebreider gemogen

DN-Score: 8.7