Suika Game ontvangt kerstthema

Een kerstthema met kerstmuziekje!

Suika Game heeft al vele harten weten te veroveren. Van dit simpele spelletje zijn inmiddels al ruim vijf miljoen exemplaren verkocht. Om de feestdagen te vieren is er middels een update ene kerstthema beschikbaar gemaakt. Dit kerstthema kan je vinden door op het titelscherm gebruik te maken van de L/R-knoppen. Dan kan je de game spelen met het kerstthema onder het genot van een heerlijk kerstdeuntje.

Deze hit uit Japan is sinds oktober in het Westen te koop. Voor slechts €2,99 kan je de game al in de Nintendo eShop kopen. Het doel van het spel is om een zo hoog mogelijke score te behalen door fruit te combineren. Ga jij die enorme watermeloen te pakken krijgen?

Heb jij de game al gespeeld? Laat het ons weten in de reacties. Lees ook onze review, als je benieuwd bent wat deze game precies inhoudt.