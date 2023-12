China neemt het voortouw met vergaande regels voor microtransacties

China geeft eens een keer het goede voorbeeld om overmatige game uitgaven te verminderen

Lootboxes, cosmetische skins, hulpmiddelen en andere kleine uitgaven in games. Je hebt mogelijk al eens een microtransactie uitgevoerd in een game. Voor die Peter Griffin outfit in Fortnite of de Kertskin van Mercy in Overwatch 2. Deze kleine uitgaven zorgen voor enorm veel inkomsten voor gamebedrijven en voor verslavingen bij spelers. “Ach, nog één lootbox kopen kan wel” is iets wat ik vaak voorbij heb horen komen. China of all places is het echter beu en heeft plannen opgesteld om dit in te perken.

Volgens deze nieuwe regels mogen games geen speciale first time kortingen geven, geen log-in bonussen en ook voor terugkerende klanten mag er geen speciale korting meer gegeven worden. Daarnaast worden lootboxes beperkt. Zo moeten spelers de kans hebben losse items uit de boxes te kopen. Moet er een limiet voor uitgaven komen en mogen lootboxes niet meer aan minderjarigen verkocht worden. Tot slot worden bedrijven verplicht om geld terug te geven voor gekochte virtueel geld wanneer de game offline gehaald wordt. Dit moet voor het bedrag dat het oorspronkelijk is aangeschaft.

Deze nieuwe regels laten investeerders flink opschrikken. Zo is het megabedrijf Tencent in een dag tijd zo’n 50 miljard aan waarde verloren (iets meer dan 1/8 van hun waarde). Dat enorme waardeverlies heeft voor een reactie van de regering geleidt. Mogelijk worden de regels nog iets aangepast.

Deze enorme reactie laat bovendien zien dat veel bedrijven enorm afhankelijk zijn van de microtransacties als deze. Hoewel we in Nederland ook al eerder een poging hebben gedaan om het gebruik te beperken is dit het eerste land wat zulke vergaande maatregelen wilt gaan gebruiken.