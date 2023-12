[Review] Palia – Een heerlijk rustgevende MMO

Vind je eigen weg in een mysterieus nieuw land.

Je hebt er misschien al eerder berichten over langs zien komen: Palia. Deze cozy MMO lijkt op een mix tussen Animal Crossing en Stardew Valley. Ontwikkelaar Singularity 6 is wat dit betreft erg ambitieus geweest. Dit is namelijk nog maar hun eerste game! En sinds vorige week is het ook beschikbaar in de eShop: helemaal gratis zelfs. Is Palia een goede toevoeging aan het MMO-landschap? Je leest het hier.

Mensen zijn … zeldzaam?

In Palia speel je een mens. Dat lijkt misschien niet wereldschokkend, maar voor de bewoners van Palia is dat het wel! Mensen zijn namelijk al duizenden jaren niet meer in Palia gezien. Nou ja, totdat ze opeens op onverklaarbare wijze weer in de wereld begonnen te verschijnen. Dit geldt voor jou, maar ook voor al je medespelers. Palia is namelijk een MMO. Dit houdt in dat je de wereld deelt met andere spelers die op dat moment online zijn.

Gelukkig zijn de bewoners van Palia erg gastvrij. Ondanks dat je zonder geheugen uit het niets in hun wereld verschijnt, word je met open armen ontvangen. Al snel ontmoet je alle bewoners en helpen ze je wegwijs te maken. Zo leer je houthakken, vissen, tuinieren, jagen, koken… Daarnaast schromen ze niet je af en toe om een boodschap te sturen. Genoeg om je bezig te houden dus! En alsof dat niet genoeg was, krijg je ook nog je eigen stukje land met huis. Dit kun je naar hartelust inrichten, onder meer met zelfgemaakte meubels.

Maar het is niet alleen maar rustig genieten van wat de natuur te bieden heeft. Je verschijning blijft immers een groot mysterie. Bereid je daarom ook voor op het verkennen van tempels en het ontcijferen van raadsels. Jij bent toch ook nieuwsgierig naar wat er met de mensheid is gebeurd?

Neem je tijd, doe je ding

Tja, wat is nou het doel van Palia? Dat is aan jou. Je krijgt verschillende opdrachten en er is een duidelijke verhaallijn. Toch voel je nooit druk om die zo snel mogelijk af te ronden. Zo kun je je ook focussen op het verbeteren van je vaardigheden, zodat je nieuwe dingen leert maken. Dat kan spullen opleveren die je weer voor een extra zakcentje kan verkopen. Of je kunt extra aandacht besteden aan je vriendschappen met de Palia-bewoners. Door met ze te praten en opdrachten voor ze te doen, leer je ze steeds beter kennen. Misschien hangt er zelfs wat romantiek in de lucht! Verder kun je naar hartelust je eigen huis en tuin inrichten met meubels die je zelf maakt of koopt.

Wat Palia bijzonder maakt, is dat je dit allemaal niet alleen hoeft te doen: het is immers een MMO. Waar je in de meeste MMO’s toch een zekere competitie hebt, is dat hier absoluut niet zo. Probeer je samen met iemand een stuk koper uit een rots te hakken? Dan krijgen jullie allebei metalen. Ben je samen met een andere speler op jacht? Dan krijgen jullie allebei de loot. Samen koken? Ook geen probleem. Je kan zelfs elkaars huizen bezoeken. Waar je in andere spellen vaak met beperkte middelen zit, moedigt Palia samenwerken juist aan. Het is nooit nadelig om iets met twee of meer personen te ondernemen.

De eerste indruk

Een MMO reviewen is niet altijd makkelijk. Het is namelijk niet de bedoeling dat je het ‘uitspeelt’. Het moet je juist langere tijd interesseren. In de week die ik Palia heb gespeeld, is dat zeker gelukt. Het spel kabbelt een beetje voort: een quest hier, een skill daar, even met de bewoners kletsen… Palia is een rustgevende cozy game waar je zonder druk lekker je eigen ding kan doen. Heel uitdagend is het daardoor niet, maar dat vind ik geen gebrek.

Ook vond ik dat het spel verrassend goed werkte op de Switch. Hoewel de Switch het af en toe duidelijk zwaar had, heb ik me zelden geërgerd aan lag. Een fijne toevoeging in dat kader: er is een optie die motion sickness kan verminderen. Ideaal als je net als ik iemand bent die van een beetje hapering al misselijk wordt. En zoals te verwachten bij een redelijk nieuwe MMO, ervaar je de nodige bugs. Maar ook deze konden voor mij de pret niet drukken. Wat verder het vermelden waard is, is dat je met een Palia-account je progressie centraal bewaart. Zo kun je zonder problemen wisselen tussen Palia op de Switch en de pc!

Uiteraard waren er wel een paar minpunten. Zo vond ik het MMO-aspect toch tegenvallen. Het is mooi dat je kunt samenwerken bij het verzamelen van grondstoffen, maar ik had meer verwacht van het multiplayer-aspect. Daarnaast vind ik dat het contact met de bewoners wel wat uitgebreider mag. Momenteel kan je één keer per dag met elke bewoner praten voor een vriendschapsbonus. Maar gesprekjes zijn vaak kort en hebben weinig om het lijf. Vooral wanneer je iemand meerdere keren achter elkaar spreekt. Voor meer informatie zul je toch hun quests moeten doen.

Enthousiast geworden?

Palia is dus niet perfect, maar wel leuk! Ik zal het na deze review zeker blijven spelen en ben benieuwd hoeveel content er uiteindelijk blijkt te zijn. Fan van Animal Crossing, Stardew Valley of Harvest Moon? Geef deze gratis MMO dan eens een kans. Heb jij het al gespeeld? Laat het ons weten in de comments! En ben je van plan te beginnen? Vraag dan eens rond in onze Discord voor een referral code. Dat levert jou en een ander leuke spullen op!

+ Veel verschillende vaardigheden en bezigheden

+ Heerlijk rustgevende cozy game

– Het MMO-aspect is niet heel sterk

– De band met personages mag meer, of eerder, worden uitgediept

DN-score: 8,0