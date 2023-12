Schaduwzijde game-industrie schitterde in 2023

Hoewel er recordomzetten en winsten zijn in de game-industrie in dit geweldige jaar voor gamers, is het voor ontwikkelaars een heljaar.

Hoewel ik ondertussen al bijna 11 jaar voor Daily Nintendo schrijf, is journalistiek niet iets wat ik heb gestudeerd. Met een informatiekunde bachelor met een specialisatie in games & interactie was het jarenlang mijn doel om in de game-industrie te gaan werken. Dit jaar heeft mij echter flink aan het twijfelen gebracht hiervoor. De baanzekerheid is namelijk minder dan ideaal. Origineel wilde ik een artikel als dit gebruiken voor het nieuwe jaar, maar de nieuwe ontslagen in deze paar dagen voor kerst frustreerden mij zo dat ik nu al aandacht eraan wil geven.

Ik schrijf dit namelijk op 22 december laat in de avond ,nadat ik het nieuws zag van vandaag. Zo was er Insomniac die 50 tot 75 mensen wilde ontslaan deze week (nu lijkt het uitgesteld te zijn tot na deze kerstperiode). Ook publisher Versus Evil kwam gisteren in het nieuws. Die indie-uitgever wordt twee dagen voor kerst gesloten door het moederbedrijf TinyBuild. Dit laatste bedrijf kocht Versus Evil in 2021 en heeft net een flinke investering gehad van Atari. Hierdoor verliezen 13 mensen hun baan, terwijl het bedrijf net miljoenen heeft ontvangen.

Zoals ik eerder al kort heb genoemd in mijn artikel over The Game Awards, was dit jaar een extreem goed jaar voor gamers. Zo heeft dit jaar een record aan games die op Metacritic een rating van meer dan 90 hebben. Met geweldige games op ieder platform moet dat toch een prachtig jaar zijn voor de industrie?

Helaas is niets minder waar. Dit jaar was het namelijk een verschrikkelijk jaar met een enorme lading aan ontslagen over alle lagen van de industrie. Van community management tot developers. Van grote bedrijven als Ubisoft en Epic Games tot kleinere bedrijven als Tinybuild alle soorten studio’s lijden onder een toxic industrie. Als hoogtepunt in deze lijst heb je bovendien de ondertussen niet meer toepasselijk genaamde Embracer Group. Een organisatie die studio’s opkocht alsof ze Pokémon-kaarten aan het sparen waren. Echter, een mislukte deal zorgt ervoor dat ze links en rechts studio’s sluiten of proberen te verkopen.

Een overzicht van de ontslagen in de game-industrie. Bron: http://www.videogamelayoffs.com/

Dit alles heeft een kern in de onhoudbaarheid van de huidige AAA-industrie. Hoewel deze gegevens uit een hack bij Insomniac komen geeft het een goede indicatie van de status van grote AAA-titels.

Zo kostte Spider-Man 2 315 miljoen dollar om te maken. Op dit moment heeft de game dus nog geen winst gemaakt. De release van Ratchet & Clank is zelfs met 2,2 miljoen exemplaren goed voor een verlies van 8 miljoen dollar. Een game als Sunset Overdrive leverde totaal maar 567 dollar op voor het bedrijf als winst.

Deze megatitels met megabudgetten zijn enorme onzekerheden voor bedrijven en zelfs met geweldige cijfers hoeven ze geen winst te maken. Dan tellen we voor het gemak even geannuleerde games niet mee voor de kosten. Games worden steeds duurder om te maken en op deze manier zonder een volgende prijsverhoging is het niet meer sustainable. Nintendo onthult geen specifieke cijfers over deze elementen dus daar is de ontwikkelprijs maar aftasten. Ze zullen waarschijnlijk lager liggen dan bij Sony.

Nu is het bovendien ook niet zo dat een game developer bakken met geld binnenhaalt. Een gemiddelde developer bij een studio krijgt een flink stuk minder dan een gemiddelde corporate IT’er. Ook vergeleken met de filmindustrie zitten ze lager. Terwijl de game-industrie veel meer geld oplevert. Er zijn helaas wel extreme uitzonderingen zoals Activision Blizzard King CEO Bobby Kotick en de EA CEO. Deze verdienden met respectievelijk 154 en 34 miljoen genoeg om zelf nog genoeg geld te hebben, terwijl je drie studio’s volledig financiert. Bron: https://gamesone.co/ceo-pay/

Op dit soort momenten mis ik de vorige president van Nintendo, Satoru Iwata, des te meer. Toen hij een slecht lopend Nintendo onder zich had, leverde hij geld in om mensen niet te ontslaan. Dit deden andere directie leden ook vrijwillig. Als dit nu eens wereldwijd opgevolgd zou worden, zou dat al enorm veel banen hebben bespaard. De game-industrie moet en kan dit beter doen. Zo is het onder andere tijd om grootschalige vakbonden en een betere baanzekerheid.