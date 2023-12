Tears of the Kingdom blijft prijzen winnen

En EDGE Magazine noemt Nintendo Uitgever van het Jaar.

Het moge inmiddels duidelijk zijn dat The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom een absolute topgame is. Niet voor niets gaf onze Jorden de game een welverdiende 10 in onze review. En ook bij de jaarlijkse Game Awards wist Tears of the Kingdom de prijs voor “Beste Action-Adventure-game” in de wacht te spelen. Maar daar blijft het niet bij. Nu meerdere publicaties hun Game of the Year-prijzen uitdelen, blijft de game het ontzettend goed doen:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom was awarded Game of the Year in EDGE Magazine.



Nintendo was named Publisher of the Year! pic.twitter.com/WrQGypurMn — Stealth (@Stealth40k) December 22, 2023

Zo merkte game-verzamelaar Stealth op Twitter/X al op dat EDGE Magazine (één van ’s werelds meest gerespecteerde gametijdschriften) Tears of the Kingdom hun GOTY heeft genoemd. Daarnaast wordt er toegevoegd dat hetzelfde tijdschrift Nintendo “Uitgever van het Jaar” heeft gemaakt. Niet onterecht, als je het ons vraagt. Want met titels als Super Mario Bros. Wonder, Pikmin 4 en Super Mario RPG is het dit jaar smullen geweest voor Nintendo-fans.

Naast EDGE hebben ook andere publicaties Tears of the Kingdom uitgeroepen tot hun game van het jaar. Onder andere IGN, Polygon en Game Informer hebben deze game de prestigieuze eerste plek gegeven in hun lijsten. Kotaku heeft TotK op de twee plek staan; daar vonden ze dat Alan Wake II de eerste plek verdiende. Tel daar ook nog de GOTY-award bij de Titanium Awards bij op en je ziet dat de Zelda-game het goed heeft gedaan dit jaar.

Met games als Baldur’s Gate 3, Street Fighter 6 en Diablo IV is het op alle platformen een waanzinnig jaar geweest. Dat een Nintendo-game dan op zoveel plekken de GOTY wordt genoemd, maakt ons als Online-Nintendo-Magazine best wel trots. Wat was jouw Game of the Year 2023? Laat het weten in de comments!