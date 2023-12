Front Mission 1st: Remake krijgt gratis update

Tijd om weer in de Wanzers te klimmen.

Forever Entertainment heeft een grote gratis update aangekondigd voor Front Mission 1st: Remake. Denk meer mercenaries, een nieuwe multiplayer-modus en diverse singleplayer-scenario’s. Het is nog even afwachten wanneer deze update wordt uitgerold, maar hij staat in ieder gepland voor 2024.

Front Mission 1st: Remake is – zoals de naam al suggereert – een remake van Front Mission 1st, een tactische turn-based RPG die in november 2022 is uitgekomen voor de Nintendo Switch. Het origineel stamt uit 1995, dus de remake heeft de game echt naar de 21e eeuw getild. Nu zal de pas aangekondigde update nog meer content met zich meebrengen, dus het wordt tijd om de game weer af te stoffen.

Wat kunnen we verwachten?

We noemden hierboven al een paar zaken, maar een van de nieuwe features is de toevoeging van nieuwe singleplayer-scenario’s. Deze zullen elk hun eigen uitdagingen en taken bevatten die je dient te volbrengen. Ook worden er nieuwe terreintegels toegevoegd voor een uitgebreidere game-ervaring. Er wordt veel variatie beloofd, dus dat levert hopelijk een hoop uurtjes speelplezier op.

Ook op multiplayer-vlak worden we getrakteerd: de game krijgt een lokale Hot Seat-multiplayer-modus, inclusief diverse nieuwe maps. Tijd om voor eens en voor altijd te bepalen wie van jouw vriendengroep het grootste tactische genie is.

Tot slot wordt er een arsenaal aan nieuwe personages geïntroduceerd, waarmee jij het ideale team van vechtersbazen weet samen te stellen. Een nieuwe commandant loodst je door alle features van de nieuwe update heen, zodat je er meteen in kunt duiken.

Hoewel de hele update op dit moment nog in ontwikkeling is, is het voor fans van de mech-serie zeker iets om in de gaten te houden. Als er meer bekend wordt gemaakt over deze nieuwe content, lees je dat natuurlijk hier.

Voor nu krijg je met deze korte trailer alvast een overzichtje van wat de update te bieden heeft: